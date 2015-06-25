Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Stamina, fratelli Biviano tornano a Lipari dopo 2 anni presidio a Montecitorio

Redazione Avatar

di Redazione

25/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Si è parlato a lungo del metodo Stamina, e se ne parlerà ancora. Il Ministero della Salute, tempo fa, ha bloccato le cure con tale metodo, ideato da Davide Vannoni, in quanto pericoloso. Non si sa chi abbia ragione. Fatto sta che i fratelli Biviano se ne tornano finalmente nella loro Lipari, dopo 2 anni di presidio a Montecitorio. Sandro e Marco Biviano, due fratelli malati di distrofia muscolare di tipo facio-scapolo-omerale decisero, il 23 luglio 2013, insieme alle compagne Hania e Sara, di mettere una tenda dinanzi alla Camera dei deputati, reclamando idonee risposte alle loro necessità di salute. Ebbene, dopo 23 mesi, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha deciso di garantire ai fratelli Biviano una terapia efficace presso il loro domicilio, all'Isola di Lipari, tra l'altro a carico dello Stato. L'intervento ministeriale si riconduce a un progetto scientifico ad hoc per le famiglie indigenti o che non possono spostarsi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Renzi al Senato: discorso su immigrazione, sviluppo e Grexit

Articolo Successivo

Morgan Freeman e Diane Keaton protagonisti di "Ruth &amp; Alex - L'amore cerca casa"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022