Stamina, fratelli Biviano tornano a Lipari dopo 2 anni presidio a Montecitorio

Stamina, fratelli Biviano tornano a Lipari dopo 2 anni presidio a Montecitorio

di Redazione 25/06/2015

Si è parlato a lungo del metodo Stamina, e se ne parlerà ancora. Il Ministero della Salute, tempo fa, ha bloccato le cure con tale metodo, ideato da Davide Vannoni, in quanto pericoloso. Non si sa chi abbia ragione. Fatto sta che i fratelli Biviano se ne tornano finalmente nella loro Lipari, dopo 2 anni di presidio a Montecitorio. Sandro e Marco Biviano, due fratelli malati di distrofia muscolare di tipo facio-scapolo-omerale decisero, il 23 luglio 2013, insieme alle compagne Hania e Sara, di mettere una tenda dinanzi alla Camera dei deputati, reclamando idonee risposte alle loro necessità di salute. Ebbene, dopo 23 mesi, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha deciso di garantire ai fratelli Biviano una terapia efficace presso il loro domicilio, all'Isola di Lipari, tra l'altro a carico dello Stato. L'intervento ministeriale si riconduce a un progetto scientifico ad hoc per le famiglie indigenti o che non possono spostarsi.

