Steven Tyler: disco solista a luglio, Aerosmith si scioglieranno nel 2017
25/06/2016
Steven Tyler, leader degli Aerosmith sta per far uscire il suo disco solista. L'annuncio è stato fatto durante una sua ospitata al The Ellen DeGeneres Show. La Tyler ha quindi deciso di accantonare un po' la celebre band e mettersi a lavorare da solo. Il nuovo album del frontman degli Aerosmith, "We Are All Somebody From Somewhere" uscirà il prossimo 15 luglio. L'artista ha iniziato a lavorare al suo disco solista qualche mese fa a Nashville, città da molti reputata come il fulcro della country music. Già, la musica country. Per Tyler la nuova musica country è il rock 'n' roll ed è per questo che le sue ballate rappresentano tale genere musicale. Riguardo al nuovo album, Steven ha affermato:
"Ho scritto qualche canzone da urlo insieme ad alcuni dei migliori autori del luogo ed ora siamo pronti per condividerle con il mondo".Tyler non ha solamente annunciato il nuovo disco ma anche un nuovo tour, ovvero lo Steven Tyler's out on a Limb tour: 19 concerti negli Usa insieme al suo vecchio gruppo, ovvero i Loving Mary. Il disco solista di quello che è stato definito da Rolling Stone come "uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi" sta per arrivare. Intanto, chi vuole, può già scaricarsi la traccia che dà il titolo all'album, visto che è disponibile per il digital download. Intanto i fan degli Aerosmith sono preoccupati per la sorte della band, visto che proprio Tyler, durante un'intervista rilasciata all'Howard Stern Show, ha fatto intuire che il prossimo anno gli Aerosmith si scioglieranno:
"Faremo un tour d'addio perché è il momento... Sì, credo che potrebbe essere il saluto finale".La notizia dello scioglimento della band capitanata da Steven Tyler iniziò a rimbalzare sui siti web e sulle riviste specializzate di musica dopo che Steven disse durante un'intervista a Rolling Stone:
"Farò 30 concerti solisti da maggio ad agosto; poi, nel 2017, sarà il turno degli Aerosmith. Probabilmente faremo un tour d'addio. Ci sono due band che hanno ancora i membri originali, noi e gli Stones. Sono contento per questa cosa. Se faremo un tour d'addio oppure se andremo in studio a fare un altro disco, io sono comunque entusiasta".A far presagire la fine degli Aerosmith è stato anche il chitarrista Brad Withford, che l'anno scorso ha asserito:
"Stiamo pensando di mettere insieme un qualcosa che potremmo chiamare un Farewell Tour. Credo che sia solo a causa della nostra età. Sarebbe molto bello fare un lungo giro per dire grazie".Non è detta l'ultima, però, per gli Aerosmith. E' probabilmente che i tour d'addio siano infiniti; del resto, band come i Kiss hanno organizzato ben 19 tournée d'addio. I fan non devono disperarsi perché non è detto che gli Aerosmith si scioglieranno presto. Un tour d'addio, è vero, è in programma ma non si sa quanto durerà: probabilmente per sempre. Steven Tyler ha 68 anni, tanto talento e una voce straordinaria. Come tutte le rockstar, però, ha avuto una vita privata alquanto turbolenta. Dal 2014, il leader degli Aerosmith è fidanzato con Aimee Ann Preston, una ragazza di 28 anni: tra i due c'è una differenza d'età di ben 40 anni ma a Steven ciò non interessa perché lui, in fondo, si sente un ragazzino.
