Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Svezia, follia nello store Ikea di Vasteras: due morti

Redazione Avatar

di Redazione

10/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sembrerà strano, ma la tranquilla Svezia, oggi, è diventata improvvisamente un inferno per diverse persone. Un uomo è entrato in uno store Ikea di Vasteras ed ha iniziato a sferrare coltellate alle persone che si trovava davanti

  Il folle ha colpito a morte due persone; una terza, invece, è rimasta gravemente ferita.  Quando i poliziotti sono arrivati nel negozio Ikea hanno trovato le tre persone a terra: una era già morta. Il folle che ha sferrato le coltellate è stato fermato e arrestato. Si dovrà accertare il motivo per cui si è comportato in tal modo. La funesta notizia dell'attentato nello store Ikea di Vasteras è stata riportata dalla polizia svedese su Twitter.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Estate: troppi vu cumprà sulle spiagge, Forza Italia propone check point

Articolo Successivo

Inps, contratti a tempo indeterminato in aumento: sarà vero?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016