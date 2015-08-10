Home Esteri Svezia, follia nello store Ikea di Vasteras: due morti

di Redazione 10/08/2015

Sembrerà strano, ma la tranquilla Svezia, oggi, è diventata improvvisamente un inferno per diverse persone. Un uomo è entrato in uno store Ikea di Vasteras ed ha iniziato a sferrare coltellate alle persone che si trovava davanti Il folle ha colpito a morte due persone; una terza, invece, è rimasta gravemente ferita. Quando i poliziotti sono arrivati nel negozio Ikea hanno trovato le tre persone a terra: una era già morta. Il folle che ha sferrato le coltellate è stato fermato e arrestato. Si dovrà accertare il motivo per cui si è comportato in tal modo. La funesta notizia dell'attentato nello store Ikea di Vasteras è stata riportata dalla polizia svedese su Twitter.

