Svezia, follia nello store Ikea di Vasteras: due morti
di Redazione
10/08/2015
Sembrerà strano, ma la tranquilla Svezia, oggi, è diventata improvvisamente un inferno per diverse persone. Un uomo è entrato in uno store Ikea di Vasteras ed ha iniziato a sferrare coltellate alle persone che si trovava davantiIl folle ha colpito a morte due persone; una terza, invece, è rimasta gravemente ferita. Quando i poliziotti sono arrivati nel negozio Ikea hanno trovato le tre persone a terra: una era già morta. Il folle che ha sferrato le coltellate è stato fermato e arrestato. Si dovrà accertare il motivo per cui si è comportato in tal modo. La funesta notizia dell'attentato nello store Ikea di Vasteras è stata riportata dalla polizia svedese su Twitter.
Articolo Precedente
Estate: troppi vu cumprà sulle spiagge, Forza Italia propone check point
Articolo Successivo
Inps, contratti a tempo indeterminato in aumento: sarà vero?
Redazione