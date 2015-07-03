Home Salute Tatuaggio: rimuoverlo è più difficile che farlo

di Redazione 03/07/2015

Tante persone vogliono rimuovere uno o più tatuaggi sul loro corpo. Ebbene, i cosiddetti 'pentiti del tatuaggio' devono sapere che non è molto facile rimuovere un tattoo. Alcune volte è addirittura impossibile. Prima della rimozione di un tatuaggio ci si dovrebbe informare. Luca Siliprandi, noto chirurgo plastico e vice presidente dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe), ha dichiarato: "Togliere un tatuaggio è molto più difficile che farlo, e non sempre è possibile riuscirci. I tatuaggi si fanno spesso da giovani senza pensare che è un segno che ci accompagnerà per sempre. Molti si stufano, cambiano gusti e passioni e quindi decidono di cancellare il disegno o la scritta. Alcuni lo fanno per lavoro: non avere tatuaggi o piercing è obbligatorio per chi decide di entrare nell’esercito o corpi di polizia, carabinieri, finanza". I tatuaggi non vanno mai via totalmente, visto che il laser è una specie di gomma che elimina il segno di una matita ma la macchia resta sempre. Chi vuole rimuovere un tatuaggio deve sempre scegliere persone esperte ed optare per determinati periodi dell'anno, visto che la parte sottoposta a trattamento non può essere esposta al sole per un certo periodo. Last but non least: le sedute per rimuovere i tatuaggi non sono indolori.

