Dolores O'Riordan, leader dei Cranberries, in carcere: ha rotto piede hostess

La sua voce e il suo talento sono indiscussi ma il suo temperamento le dà spesso problemi. Parliamo di Dolores O'Riordan, leader dei Cranberries che, nelle ultime ore, è stata arrestata.

Ora vi domanderete come mai la O'Riordan è stata messa in manette. Beh, pare che la popstar abbia assalito una hostess durante un volo da New York a Shannon, in Irlanda.

Sembra che l’assistente di volo sia stata ricoverata in ospedale per una frattura a un piede. Dolores è stata arrestata subito dopo l'arrivo all’aeroporto di Shannon.

La voce dei Cranberries ha pestato i piedi volutamente all'hostess 20 prima dell'atterraggio in Irlanda.