Tennessee, bimbo riesce ad entrare in macchinetta dei peluche

Nonostante abbia solamente 18 mesi ha già compreso che è difficile, se non impossibile, vincere un peluche in una di quelle macchinette dei pupazzi poste solitamente nei centri commerciali. Parliamo di un bimbo del Tennessee che, sfruttando un attimo di distrazione della nonna, si è introdotto dal basso ed è andato a finire proprio in mezzo ai giochi e peluche.

Quando la nonna ha scoperto il nipote dietro il vetro della macchinetta dei peluche ha subito dato l'allarme e, mentre attendeva i vigili del fuoco, ha scattato diverse foto. Alla fine, al piccolo Colin Lambert è stato donato un pupazzo.