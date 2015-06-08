Loading...

Chiesa Valdese benedice 'patto d'amore' coppia gay

08/06/2015

Davide Conte e Mauro Cioffari sono due ragazzi che si amano. Il primo è un dipendente Atac, il secondo lavora nel settore turistico. Vivono a Testaccio, quartiere centrale di Roma. Ebbene, quella di ieri è stata una giornata importante per i due ragazzi che, un mese fa, avevano visto iscrivere il loro legame nel registro delle unioni civili: la Chiesa Valdese ha benedetto il loro 'patto d'amore'.

Non è la prima volta che la Chiesa Valdese provvede a benedire il 'patto d'amore' di soggetti gay. "E un evento importante ma non prendiamoci in giro, la strada è lunga e c'è bisogno di lottare perché ci venga riconosciuta quella dignità che è riconosciuta a chi, uomo e donna, vuole sposarsi", ha asserito Davide.

