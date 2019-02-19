Teresa Langella chiude Instagram dopo Uomini e Donne by Night
19/02/2019
Non si placano le polemiche attorno a Uomini e Donne by Night, Teresa Langella chiude Instagram dopo le dichiarazioni di Andrea del Corso?
Uomini e Donne by Night la sceltaIl 2019 segna l'arrivo in prima serata di Uomini e Donne by Night interamente dedicato alla scelta dei tronisti ovvero: Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. La prima festa di fidanzamento è stata organizzata proprio per Teresa Langella. La tronista napoletana si è recata nella location scelta dalla redazione dove è stata poi raggiunta dai suoi due corteggiatori Andrea Del Corso e Antonio Moriconi. Teresa Langella ha trascorso con lì due ragazzi i giorni precedenti alla scelta che purtroppo non è andata come i fan speravano.
Andrea Del Corso dice 'no' a Teresa LangellaLe aspettative dei fan che attendevano la messa in onda della scelta di Teresa Langella sono state amaramente deluse. La tronista napoletana sembra esser molto più vicina a Antonio Moriconi che a Andrea Del Corso, ma così non è stato. Il padre della giovane aveva mostrato alla figlia già alcune sue perplessità circa il ragazzo veneto, forse più interessato alla notorietà che a Teresa Langella. La tronista ha deciso di seguire comunque il suo cuore che l'ha avvicinata a Andrea Del Corso. La festa di fidanzamento per Uomini e Donne non ha riservato il lieto fine per la Langella, la tronista ha fatto recapitare a Andrea Del Corso un biglietto con scritto "Tu sei la mia scelta", ma il corteggiatore risponde di 'no' spiegando il perché al padre della giovane.
Teresa Langella chiude InstagramDopo quanto accaduto e i messaggi pubblicati nelle IG Stories da Andrea Del Corso che ha chiesto alla tronista una nuova possibilità per chiarire quanto successo, un po' tutti hanno trovato strano il silenzio della napoletana sui social. Il 19 febbraio 2019 ecco che arriva un'importante novità: Teresa Langella chiude il profilo Instagram. La scelta della giovane può potrebbe essere frutto di una strategia social dato che il profilo attualmente sarebbe ancora gestito dallo staff. Teresa Langella parlerà solo nel momento in cui si saranno spenti i riflettori di Uomini e Donne by Night?
