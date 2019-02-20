Sossio Aruta felice con Ursula: "Ho trovato la mia anima gemella"
di Redazione
Sossio Aruta torna a parlare del suo rapporto felice con Ursula. I due hanno vissuto un momento di forte crisi dopo l'esperienza Temptation Island Vip, ma adesso per la coppia sembra esser tornato il sereno.
Sossio aruta dopo Temptation Island VipDurante il mese di settembre 2018 alcune coppie si sono messe in gioco partecipando a Temptation Island Vip dove uno dei personaggi più più discussi è stato proprio Sossio Aruta. Il calciatore ed ex cavaliere di Uomini e Donne ha vissuto un momento di forte crisi con la sua compagna Ursula Bennardo. Nel percorso fatto a Temptation Island Vip Sossio Aruta si è lasciato coinvolgere dalla sua tentatrice, mettendo così in discussione il rapporto con la fidanzata conosciuta negli studios di Maria De Filippi. La coppia ha lasciato da single il reality che mette a dura prova i sentimenti, motivo per cui Ursula Bennardo è tornata a rivestire il ruolo di dama nel date show alla ricerca di un nuovo compagno.
Ursula bennardo lascia il trono over di Uomini e DonneNel momento in cui Ursula Bennardo ha deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi Sossio Aruta, pentito di quanto fosse successo a Temptation Island Vip, ha seguito l'ex compagna nel trono over. L'ex calciatore ha cercato il tutto e per tutto al fine di riconquistare la compagna, dedicandole anche dei post su Instagram al fine di farle capire quanto gli mancasse averla nella sua vita. Dopo qualche scontro negli studios di Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati avvistati insieme dai fan in giro per Roma. Successivamente i due hanno deciso di lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne per ritrovare il loro rapporto. A commentare la felicità ritrovata è stato Sossio Aruta in occasione di un'intervista a Chi: "Voglio sposarti e trasferirmi da te".
Sossio Aruta felice con Ursula BennardoLa relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo procede a gonfie vele, i due stanno vivendo in modo sereno la loro ritrovata felicità. Il 20 febbraio del 2019 Sossio Aruta nel suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia della compagna Ursula. Lo scatto in questione è seguito anche dalla dedica: "Finalmente non sono più solo...ho la mia anima gemella".
