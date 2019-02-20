Sossio Aruta felice con Ursula: "Ho trovato la mia anima gemella"

Sossio aruta dopo Temptation Island Vip

Ursula bennardo lascia il trono over di Uomini e Donne

Sossio Aruta felice con Ursula Bennardo

torna a parlare del suo rapporto felice con. I due hanno vissuto un momento di forte crisi dopo l'esperienza, ma adesso per la coppia sembra esser tornato il sereno.Durante il mese di settembre 2018 alcune coppie si sono messe in gioco partecipando adove uno dei personaggi più più discussi è stato proprio. Il calciatore ed ex cavaliere diha vissuto un momento di forte crisi con la sua compagna. Nel percorso fatto asi è lasciato coinvolgere dalla sua tentatrice, mettendo così in discussione il rapporto con la fidanzata conosciuta negli studios di Maria De Filippi. La coppia ha lasciato da single il reality che mette a dura prova i sentimenti, motivo per cui Ursula Bennardo è tornata a rivestire il ruolo di dama nel date show alla ricerca di un nuovo compagno.Nel momento in cuiha deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi, pentito di quanto fosse successo a, ha seguito l'ex compagna nel. L'ex calciatore ha cercato il tutto e per tutto al fine di riconquistare la compagna, dedicandole anche dei post sual fine di farle capire quanto gli mancasse averla nella sua vita. Dopo qualche scontro negli studios disono stati avvistati insieme dai fan in giro per Roma. Successivamente i due hanno deciso di lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne per ritrovare il loro rapporto. A commentare la felicità ritrovata è statoin occasione di un'intervista a Chi: "Voglio sposarti e trasferirmi da te".La relazione traprocede a gonfie vele, i due stanno vivendo in modo sereno la loro ritrovata felicità. Il 20 febbraio del 2019 Sossio Aruta nel suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia della compagna Ursula. Lo scatto in questione è seguito anche dalla dedica: "Finalmente non sono più solo...ho la mia anima gemella".