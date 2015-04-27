Terremoto tra Lazio e Abruzzo: nessun danno a cose o persone

La terra ha tremato, la scorsa notte, tra Lazio e Abruzzo. Il sisma si è registrato esattamente all'1.42 a una profondità pari a 9,3 km.

L'epicentro del sisma è stato ravvisato, come detto, sia nel Lazio che in Abruzzo. Impauriti gli abitanti di comuni come Sora, Isola del Liri, Broccostella e Pescosolido.

Attualmente non sono stati accertati danni a cose o persone. Certo, la paura è stata tanta.