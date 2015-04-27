Loading...

Yara, al via udienza preliminare: Bossetti in aula

27/04/2015

E' iniziata stamane l'udienza preliminare relativa all'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne trovata morta nel 2010 a Brembate. Presente, ovviamente, Massimo Bossetti, accusato di aver trucidato la giovane.

Pare che Bossetti abbia deciso di rendere dichiarazioni spontanee al gup Ciro Iacomino, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio.

Ci sono tanti indizi a carico di Bossetti: il primo è quello del Dna. Inoltre il furgone del muratore si trovava nei pressi della palestra frequentata da Yara nel giorno della scomparsa.

L'udienza preliminare è inibita ai giornalisti. Il padre e la madre di Yara non sono presenti in aula.

