Tg2, Manuela Moreno con Abito Attillato Suscita Ironia Web

05/02/2016

Manuela Moreno, giornalista e presentatrice, ha condotto l'edizione serale del Tg2, domenica scorsa, con un abito rosso molto attillato che ha suscitato molta ironia sui social

  Non è decisamente sfuggito ai telespettatori, soprattutto uomini, il seno prosperoso della Moreno, evidenziato da una maglia decisamente aderente. Quella di domenica scorsa, dunque, è stata un'edizione serale 'piccante' del Tg2. Su Twitter sono stati pubblicati molti messaggi per commentare l'outfit audace di Manuela, come "50 sfumature di Tg2" e "LaraCroft in conduzione". Diversi commenti sono stati decisamente ironici, come questo:
"Stasera del #tg2 non ho capito una sola notizia, il latex indossato dalla Moreno è una distrazione continua. Mi sono appena innamorato di lei".
Tanti telespettatori, però, hanno criticato la Rai e l'abbigliamento usato dalla Moreno per condurre il Tg.
"Ma ci si può vestire così? Ma il vestito della #giornalista del #tg2 è legale? Il #moige non interviene", ha cinguettato un telespettatore.
Insomma, c'è chi ha gradito e chi ha contestato il vestito della Moreno. Uomini e ragazzi hanno certamente apprezzato l'outfit della giornalista del Tg2 e sperano che si vestirà ugualmente le prossime volte. Chissà se la Rai permetterà ancora a Manuela di vestirsi in un modo così 'piccante'. Non resta che sintonizzarci su Rai 2.
