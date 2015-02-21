Loading...

Elisa sfiderà Emma nel serale di Amici: è ufficiale

21/02/2015

E' arrivata l'ufficialità dopo tanti rumors. Sarà Elisa a competere con Emma nel serale di Amici. Insomma, Elisa diventerà coach nel celebre talent condotto da Maria De Filippi. Quest'ultima ha rivelato: "Sarà Elisa a sfidare Emma nel serale, è lei il nuovo direttore artistico".

Dopo essere giunta in studio, Elisa ha asserito: "Provo una grande emozione e paura, ho deciso di venire qui per provare ad aiutare questi artisti... Quando c'è una passione, l'unico modo per sopravvivere bene ai successi e ai fallimenti è quello di fare le cose in cui credi".

Maria De Filippi è decisamente lieta dell'avvento di Elisa nel suo programma: "Per me è davvero un onore e penso lo sia per i ragazzi e per il pubblico a casa. E' qui per far conoscere una parte di sé che normalmente non viene vista, non è qui per vendere più dischi. E' molto pignola, attenta e rispettosa della musica".

