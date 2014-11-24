Home Salute Integratori naturali: Potassio

Integratori naturali: Potassio

di Redazione 24/11/2014

L’integratore naturale migliore al mondo per il cuore è sicuramene il potassio, aiuta a favorire la qualità neuromuscolare e una perfetta ritmicità del cuore. Si tratta di un minerale in prevalenza intracellulare, ovvero integrato dentro una cellula che favorisce un buon equilibrio dell’organismo. Nella maggior parte dei casi la concentrazione plasmatica nel corpo è abbastanza regolata da ipo e iper potassiemie, ovviamente sono rare se non sono presenti malattie di un certo tipo a livello renale. Gli integratori naturali che andiamo a presentarvi sono alimenti che potete trovare con la massima semplicità: - Fagioli - Piselli - Noci, nocciole e anacardi - Spinaci, bietole e prezzemolo - Carote, cipolle, barbabietole rosse

