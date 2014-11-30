Loading...

Torre Annunziata, bimbo travolto e ucciso da scooter guidato da minorenne senza patente

30/11/2014

Dramma a Torre Annunziata, dove un bimbo di 5 anni è stato investito e ucciso da un motorino guidato da un minore senza patente.

Il piccolo stava passeggiando assieme alla madre quando, all'improvviso, è stato travolto dallo scooter. All'episodio hanno assistito anche il padre e il fratello della vittima. Investita anche la mamma del bimbo.

Il piccolo è stato subito trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il giovane pirata della strada è stato sottoposto al test dell'alcol e della droga ma è risultato negativo: dovrà rispondere di omicidio colposo e guida senza patente. Lo scooter, ovviamente, è stato sequestrato.

