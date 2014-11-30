Torre Annunziata, bimbo travolto e ucciso da scooter guidato da minorenne senza patente
di Redazione
30/11/2014
Dramma a Torre Annunziata, dove un bimbo di 5 anni è stato investito e ucciso da un motorino guidato da un minore senza patente.
Il piccolo stava passeggiando assieme alla madre quando, all'improvviso, è stato travolto dallo scooter. All'episodio hanno assistito anche il padre e il fratello della vittima. Investita anche la mamma del bimbo.
Il piccolo è stato subito trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.
Il giovane pirata della strada è stato sottoposto al test dell'alcol e della droga ma è risultato negativo: dovrà rispondere di omicidio colposo e guida senza patente. Lo scooter, ovviamente, è stato sequestrato.
Redazione