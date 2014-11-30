Loading...

Addio a Pierluigi Tabasso: 'padre' di "Stereonotte", programma radiofonico di successo

30/11/2014

Una brutta malattia ha ucciso Pierluigi Tabasso, manager Rai che ideò, negli anni '70, una modalità particolare di fare radio.

Tabasso creò, nel 1972, "Supersonic", versione musicale di “Alto Gradimento”, e successivamente “Stereonotte”, trasmissione che si svolgeva negli studi di via Po 14.

"Stereonotte" rapì subito gli ascoltatori, riscuotendo un successo straordinario. Grazie alla 'creatura' di Tabasso le emittenti radiofoniche della Rai videro triplicare il numero degli ascolti.

Fabrizio Stramacci presentò il programma dopo il pensionamento di Pierluigi Tabasso. "Stereonotte" sospese l'attività nel 1995, suscitando la disapprovazione degli ascoltatori. La trasmissione, però, ha riaperto i battenti nel 2001 e tutt'ora intrattiene gli 'ascoltatori notturni'.

