Home Salute Trapianto di reni: Falcon Aeronautica Militare trasporta paziente alle Molinette

Trapianto di reni: Falcon Aeronautica Militare trasporta paziente alle Molinette

di Redazione 24/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Era questione di vita e di morte. Un uomo doveva sottoporsi urgentemente a un trapianto di reni. Ecco perché la Prefettura di Reggio Calabria ha richiesto un Falcon dell'Aeronautica Ieri, il potente Falcon 50 è decollato da Reggio Calabria ed è atterrato a Torino Caselle. Il velivolo trasportava un 55enne che nelle prossime ore sarà sottoposto a un delicato trapianto di reni presso il nosocomio Molinette. Un comunicato dell'Aeronautica militare recita: "Il velivolo e l'equipaggio torneranno invece alla base stanziale di Ciampino, sede del 31esimo Stormo, per proseguire il normale servizio di pronto impiego". La Prefettura di Reggio Calabria ha chiesto subito aiuto alla Sala Situazioni del Comando della Squadra Aerea, un'importante location dell'Aeronautica Militare dove vengono svolti innumerevoli e importanti compiti, tra cui quello di coordinare, in collaborazione con ospedali, prefetture, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasporti come quello avvenuto nelle ultime ore, ovviamente su tutto il territorio nazionale. Aerei ed equipaggi dell'Aeronautica Militare sono a disposizione 24h/24, sia nei giorni feriali che festivi, per garantire un tempestivo intervento qualora ci fosse persone che rischiano la vita. Ogni anno, gli aerei del 14esimo Stormo di Pratica di Mare, del 31mo Stormo di Ciampino, e dalla 46ma Brigata Aerea di Pisa, salvano la vita a moltissime persone. Il paziente arrivato nelle ultime ore alle Molinette è in dialisi dal 2009 in quanto affetto da grave insufficienza renale. L'uomo ricevere un rene da una donna 66enne, deceduta per emorragia cerebrale. Non è la prima volta che il 55enne viene sottoposto a un intervento chirurgico presso le Molinette: nel 1994 affrontò un delicato trapianto di fegato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp