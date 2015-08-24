Home Gossip Ilaria D'Amico condurrà Sky Calcio Show fino a Natale: Diletta Leotta la sostituirà?

di Redazione 24/08/2015

Ilaria D'Amico, nuova fiamma del portiere della Juventus Gigi Buffon, è incinta ma non ha nessuna intenzione, ancora, di accantonare il lavoro. Nel corso di un'intervista, la conduttrice ha rivelato che lavorerà almeno fino a Natale Il campionato di calcio è iniziato è Ilaria, già ieri, era alla conduzione di Sky Calcio Show, trasmissione andata in onda dalle 17. La D'Amico ha sempre mostrato grande professionalità e, nonostante il pancione continuerà a lavorare, almeno fino alla sosta natalizia; poi, verrà sostituita da Diletta Leotta. Comunque, quest'ultima notizia non è stata ancora confermata. Tempo fa, si erano rincorsi rumors sulla sostituzione della D'Amico da parte dello stesso direttore di Sky, Fabio Caressa. La notizia, alla fine, si è rivelata infondata. Ilaria presenterà ancora per molto tempo il programma di calcio e verrà sostituita solo a fine anno. La Leotta o qualcun altro dovrà aspettare prima di lavorare. Ieri, 23 agosto 2015, Ilaria D'Amico si è presentata in studio col pancione, sempre allegra e sorridente: indossava un vestito giallo. Diletta Leotta, intanto, scalpita. Non vede l'ora di 'farsi le ossa' in una trasmissione così importante, che va in onda su un'emittente altrettanto importante. L'ex meteorina siciliana è fascinosa ma, forse, non ha ancora troppa esperienza per condurre un programma del genere. Chissà se, effettivamente, sostituirà Ilaria D'Amico? Vedremo. Intanto, nei prossimi mesi continueremo a vedere la compagna di Buffon mentre modera e incalza giocatori e allenatori. Si vocifera che la D'Amico stia per dare a Buffon una figlia femmina. Il 'portierone' è già padre di due maschietti, Louis Thomas e David Lee, avuti da Alena Seredova.

