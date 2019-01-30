Uomini e Donne by Night: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota tra gli ospiti
di Redazione
30/01/2019
Negli studios Silos è tutto pronto per il nuovo format Uomini e Donne by Night. Il date show approda in prima serata e molti dei suoi personaggi cult torneranno per assistere alle scelte dei protagonisti di questa edizione.
Giulia De Lellis torna a Uomini e DonneA breve partirà una nuova avventura per Maria De Filippi che dovrà mettersi alla prova con il serale di Uomini e Donne. Il nuovo format del date show racconterà il percorso che in questi mesi hanno fatto Ivan Gonzalez, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. La puntata esclusiva di Uomini e Donne by Night inoltre vedrà il ritorno negli studios del programma di personaggi come Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Andrea Damante, ormai famosa influencer, sarà tra i protagonisti di Uomini e Donne by Night e probabilmente madrina di una scelta.
Aldo Palmeri e Alessia CammarotaGiulia De Lellis non sarà l'unica a ritornare negli studios di Uomini e Donne. La coppia formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sarà tra i protagonisti di Uomini e Donne by night. A fare l'annuncio è stata la coppia attraverso un IG Stories pubblicata il 30 gennaio del 2019. insieme a loro a Uomini e Donne by Night potremmo trovare anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Al momento non è noto se i due ragazzi, che si sono conosciuti e innamorati nell'edizione 2018 del programma, arriveranno insieme o singolarmente, scopriamo insieme il perché.
Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di sono lasciati?I vari rumors del gossip vogliono Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi lasciati. La coppia non si mostra insieme già da diverso tempo e non solo, l'ex tronista italo-persiana ha eliminato dalle stories in evidenza l'album dedicato al fidanzato. I fan erano convinti che i due avessero superato la crisi grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip ma a quanto pare non è stato così. Uomini e Donne by Night riuscirà a ricostruire anche questa love story?
Articolo Precedente
Andrea Cerioli dopo la scelta: "Emozioni inimmaginabili"
Articolo Successivo
Rosa Perrotta in dolce attesa di un maschietto: l'annuncio di Pietro Tartaglione
Redazione