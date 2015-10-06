Home Esteri Turchia, Regala Bomba alla Ex Fidanzata: "Il Mio Regalo di Nozze alla Mia Amata"

Turchia, Regala Bomba alla Ex Fidanzata: "Il Mio Regalo di Nozze alla Mia Amata"

di Redazione 06/10/2015

Sembra la scena di un film, invece è accaduto veramente. La sua ex fidanzata si sposa e lui le regala una bomba. E' successo in Turchia L'uomo turco aveva creato la bomba nella sua abitazione e l'aveva portato dinanzi alla casa della sua ex fidanzata proprio il giorno delle nozze. Vicino all'ordigno c'era un biglietto su cui c'era scritto: "Il mio regalo di nozze alla mia amata". L'episodio aberrante è avvenuto nell'area occidentale della Turchia. L'ex fidanzato vendicatore, invece, si chiama Baki A. L'uomo era arrabbiato e non voleva che la sua ex donna sposasse un altro uomo. Dopo aver confezionato artigianalmente la bomba, Baki l'ha portata dinanzi all'abitazione della donna proprio nel giorno in cui doveva sposarsi. In Turchia, purtroppo, le donne sono ancora considerate alla stregua di oggetti dagli uomini. Il gesto, comunque, ha suscitato polemiche in Turchia e nel mondo, riaprendo il dibattito sulla scarsa tutela dei diritti delle donne in molte nazioni. Quando si parla di violenza sulle donne, non si può non citare la Turchia, dove dall'inizio dell'anno ad oggi si sono verificati ben 182 casi di femminicidio. E' a dir poco incredibile tutto ciò. L'ex fidanzato, ora in galera per tentato omicidio, ha rivelato che ci sarebbero altri responsabili. Insomma, non avrebbe pianificato l'attentato da solo ma sarebbe stato supportato da un amico. I due volevano piazzare il potente ordigno davanti alla casa della donna e farlo scoppiare. L'ordigno, secondo quanto hanno riportato diversi media, era alquanto rudimentale, formato da 10 tubi pieni di esplosivo e collegato a una bombola di gas. I poliziotti si sono accorti di tutto e sono intervenuti prima che l'ordigno esplodesse. Poteva accadere una tragedia. E' stato sventato, dunque, un altro femminicidio. Inquietante, comunque, il biglietto vicino alla bomba, su cui c'era scritto: "Il mio regalo di nozze alla mia amata". Ex fidanzato e complice verranno a breve processati.

