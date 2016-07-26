Loading...

Ufo a Miami? Strana luce nel cielo

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2016

Una strana luce è stata avvistata, nelle ultime ore, nei cieli di Miami. Molti hanno subito pensato a un Ufo. Il fenomeno si può osservare in un filmato realizzato ad alcuni operatori aeroportuali. Il video è stato caricato su LiveLeak.

Ufo o meteora nei cieli di Miami?

Cos'è quel fascio di luce sull'aeroporto, a Miami? Alcuni non hanno dubbi sul passaggio di un Ufo; altri, più realisti, ritengono che la luce è dovuta alle particelle di qualche meteora. Quando, infatti, porzioni di meteore incontrano l'atmosfera si disgregano. Proprio strana, comunque, quella scia luminosa sull'aeroporto americano. Ufo o non Ufo? Questo è il dilemma. Quando hanno visto lo strano fenomeno, vari addetti aeroportuali hanno preso i loro cellulari per immortalarlo. Il video è finito subito in Rete e, in pochi minuti, è diventato virale. Un operatore dice, riferendosi al presunto disco volante: "Sta per colpire un aereo".

Come un'invasione dallo spazio

La diffusione del video ha generato molte discussioni. C'è chi pensa che quell'oggetto nei cieli di Miami sia un oggetto volante non identificato e chi una semplice fenomeno astronomico. L'utente RamJ racconta che era come se vi fosse "un'invasione dallo spazio"; un altro, invece, parla di frammento di cometa con alto contenuto di acqua e gas. Il mistero dell'Ufo a Miami resta. Non si può dire con certezza cosa fosse quella scia luminosa sull'aeroporto. Si può dire che era un Ufo ma c'è anche una spiegazione più logica. Una cosa è certa: non capita tutti i giorni vedere uno spettacolo del genere di notte. Una scia luminosa blu nel cielo. Il video è finito ovviamente anche su YouTube. Molti hanno affermato che questa è la prova definitiva dell'esistenza degli Ufo; altri hanno invitato alla cautela, sottolineando che potrebbe trattarsi di una cometa o un meteorite che ha lambito l'atmosfera terrestre. Lo spettacolo che si è visto a Miami qualche giorno fa, comunque, è stato veramente unico.
