Uomini e Donne scandalo hot, tutta colpa di Nicolò Brigante?

di Redazione 07/02/2018

La seconda parte dell'anno del Trono Classico di Uomini e Donne sta per entrare nella sua fase Clou... Ma come ogni anno ecco che arriva un Uomini e Donne scandalo hot, l'accaduto è davvero tutta colpa di Nicolò Brigante? Nicolò Brigante contro Mariano Catanzaro In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Nicolò Brigante contro Mariano Catanzaro. Alla base della battibecco tra i due tronisti vi è una visione completamente differente riguardante la donna ideale. Sembrerebbe infatti che da una parte Nicolò Brigante cerca quasi l'amore da favola, mentre Mariano Catanzaro è un po' troppo concentrato sull'aspetto fisico. Lo stesso tronista napoletano ha più volte confessato di guardare una donna 360 gradi, anche nel momento in cui beve il caffè. Nicolò Brigante vicino alla scelta? Dopo la chiusura del caso Paolo Crivellin che ha scelto la corteggiatrice Angela, un nuovo tronista potrebbe lasciare il programma di Uomini e Donne. Nicolò Brigante è vicino alla scelta? Il percorso del ragazzo sembra procedere secondo copione, tanto che la sua attenzione è stata catturata da due corteggiatrici in particolare ovvero Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Le due ragazze però attualmente sarebbero al centro del gossip a causa di un litigio, scaturito da uno scandalo hot. Uomini e donne scandalo hot, cosa sta succedendo? Uomini e Donne non è nuovo agli scandali hot. Se vi ricordate lo scorso anno centro di una notizia particolarmente piccante abbiamo trovato Soleil Sorge è un video musicale che la vede come protagonista. La cosa ha messo in crisi Luca Onestini che ha deciso di concentrarsi anche su Giulia Latini, Anche se lascia il tempo è stata un'altra. Il nuovo Uomini e Donne scandalo hot questa volta non è esterno al programma ma interno. Secondo quanto emerso nel corso dell'ultima puntata giornaliera del programma di Maria De Filippi, Nicolò Brigante ha baciato in modo molto appassionato la corteggiatrice Virginia Stablum, in occasione di un esterna tenutasi in un centro benessere. Nonostante i litigi negli studios tra Virginia e Marta, indignata di quanto successo, i fan si chiedono: tra Nicolò Brigante e Virginia c'è stato qualcosa di più di qualche bacio appassionato?

