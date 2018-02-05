Home Gossip Ivana Mrazova incinta? La dichiarazione di Luca Onestini

di Redazione 05/02/2018

Ivana Mrazova e Luca Onestini mettono su famiglia? La storia tra i due ex gieffini a quanto pare procede davvero a gonfie vele, tanto che secondo alcuni rumors del gossip vogliono Ivana Mrazova incinta... Ecco le dichiarazioni di Luca Onestini Luca onestini e Ivana mrazova dopo il Grande Fratello Vip La storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova a quanto pare proceda davvero bellissimo. I due ragazzi si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, In occasione della quale è nato un bellissimo amore. Secondo qualcuno la coppia sembra essere stata studiata e quindi nata da un progetto di business dedicato agli appassionati del gossip... Ma a giudicare dai vari post che vengono pubblicati su Instagram nei social in generale i due invece sembrerebbero davvero affiatati. Luca Onestini: Voglio diventare padre Subito dopo l'annuncio riguardante la storia con Ivana Mrzavoca, Luca Onestini ha dichiarato a settimanale Chi quali sarebbero i progetti per il futuro. L'ex tronista in occasione comunque di più interviste ha spiegato di voler metter su famiglia da giovane: "Voglio diventare padre il prima possibile". Sono state queste le parole di Luca Onestini nel momento in cui ha ufficializzato la storia con ex coinquilina... Oggi però ecco che arriva una nuova notizia che riguarda la coppia: Ivana Mrzavoca incinta? Luca onestini e Ivana Mrzavoca presto genitori? Ivana Mrzavoca incinta? Questa è la notizia che oggi ha conquistato i giornali di gossip italiano. L'ex gieffina Infatti potrebbe essere incinta del suo primo bambino... Luca Onestini e Ivana Mrzavoca presto genitori? A quanto pare i due ragazzi hanno deciso seriamente di metter su famiglia, la conferma arriva dalle parole di Luca Onestini che ospiti di Mattino 5 ha dichiarato divorare almeno cinque figli ma non solo... L'ex tronista ha spiegato: "Intanto cominciamo a farne uno poi si vede".

