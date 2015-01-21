Loading...

Uomini e Donne: Tina Cipollari definisce "Pallonaro" Salvatore Di Carlo

21/01/2015

Tina Cipollari, opinionista e 'pilastro' di Uomini e Donne, non ha mai nascosto la sua predilizione per Fabio Colloricchio e il suo dissenso per Salvatore Di Carlo.

Qualche giorno fa, Tina e Salvatore sono stati protagonisti di un alterco acceso in studio, che è continuato anche sui social network. La vamp ha postato una suo foto e il seguente messaggio: "La foto dimostra che sono realmente molto amareggiata, in puntata oggi un ragazzetto ha sostenuto che io sono in contatto con il bellissimo Fabio (magari fosse...) e sono io la sua consigliera su come deve agire in puntata... Vorrei dirgli torna a correre con i pantaloncini dietro al tuo adorato pallone... Pallonaro".

