"Beautiful disaster", Fedez e Mika convincono: video da 200.000 views in 2 ore

di Redazione 04/12/2015

"Beautiful disaster" è un brano che Fedez e Mika hanno scritto e intonato insieme e che è stato molto apprezzato dal pubblico. Lo testimoniano le views del video, oltre 200.000 in 2 ore. I due artisti, che si sono conosciuti sui banchi di X Factor, dunque, hanno convinto il pubblico. "It's a beautiful disaster" canta Mika, con la sua voce melodiosa che si contrappone a quella di Mika. Due artisti diversi ma che hanno inciso una ballata splendida che, sicuramente, occuperà per molto tempo il primo posto delle classifiche dei singoli più venduti. Ebbene, non appena è uscito, il video ufficiale del brano cantato dal rapper milanese e dal cantautore anglo-libanese ha ottenuto oltre 200.000 visualizzazioni. Un vero record. E' probabile che il traguardo del milione di views verrà raggiunto in poco tempo. Ultimamente, Fedez ha rivelato che, in occasione dell'ultima puntata di X Factor, si spoglierà assieme a Mika. Sarà vero? Molti pensano che si tratti di una battuta, o meglio una trovata per indurre le persone a guardare l'ultima puntata del celebre talent. Il video è stato diretto da Mauro Russo. I protagonisti, ovviamente, sono Fedez e Mika. Nella clip anche Vitangelo Bellantuono, Annaclaudia Ingenito, Simona Annese, Elodie Di Patrizi, Alice Lillo, Nicola Moschetti, Vito Lopriore, Francesca Pellegrini, Selenia Orzella ed Eleonora Zanotti. Il prossimo 10 dicembre, durante la finale di X Factor, dunque, è probabile che i fan di Mika e Fedez vedranno i loro idoli esibirsi nudi. Lo hanno promesso recentemente. Il cantautore milanese ha rivelato, recentemente, che l'idea di duettare con Mika è nata in un locale milanese, dove i due si erano incontrati per bersi un drink. "Beautiful disaster" è stato scritto a 4 mani. Fedez e Mika hanno creato un bel prodotto che ci ricorda che anche nelle difficoltà e nei momenti più difficili si nascondono le gioie.

