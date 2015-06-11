Vitinia: lei voleva lasciarlo, lui le spara e si suicida
di Redazione
11/06/2015
Tragedia a Roma. I cadaveri di un uomo e una donna sono stati rinvenuti in un parcheggio nei pressi di via Erminio Macario, a Vitinia, periferia sud della Capitale. I carabinieri sono stati chiamati da una persona che stava camminando nelle vicinanze. I militari hanno notato una pistola vicino ai cadaveri. La circostanza fa pensare a un omicidio-suicidio, anche se non si esclude, almeno per ora, nessuna ipotesi. Le vittime avevano circa 40 anni. E' probabile, secondo gli inquirenti, che l'uomo avrebbe dapprima sparato alla donna due colpi di pistola e poi si sarebbe ucciso con la stessa arma. Ignoto, però, il movente sebbene lei volesse lasciarlo, almeno stando alle prime indiscrezioni. Saranno i carabinieri di Ostia a fare luce su questo misterioso episodio. Fatti del genere, purtroppo, accadono spesso. Sembra proprio che, anche stavolta, la tragedia sia scaturita dalla mancata accettazione di una volontà altrui: la donna, infatti, voleva lasciare l'uomo. La reazione di un uomo, però, in tali casi può essere tremenda.
