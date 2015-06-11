Home Attualità Maroni reclama blocco Schengen: "Polizia francese lo sta già facendo"

di Redazione 11/06/2015

Il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, dopo aver intimato ai sindaci lombardi che verranno tagliati i trasferimenti regionali ai comuni che accoglieranno immigrati, ha sottolineato l'inutilità di Schengen. "Bisogna sospendere Schengen. E' la proposta fatta da Beppe Grillo ma fatta prima anche da me. Di fatto la polizia francese lo sta già facendo con controlli alle frontiere che non si potrebbero fare", ha dichiarato Maroni nelle ultime ore. L'esponente del Carroccio pretende che nessun migrante venga accolto in Lombardia e per questo auspica che i barconi vengano bloccati prima di arrivare in Italia: "Si devono impedire le partenze, magari facendo campi profughi in Libia". Il presidente della Regione Lombardia ha aggiunto: "Noi siamo intervenuti a Milano, abbiamo rilevato dei casi di scabbia, lasciarli in stazione centrale non è da paese civile". Sui casi di scabbia a Milano è intervenuto anche Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che ha scritto su Twitter: "Da clandestini 180 casi di scabbia a Milano, nonché altre centinaia di malati. Andassero ad abbracciare Renzi e la Boldrini". In merito alla sospensione di Schengen, Salvini si è detto favorevole: "Assolutamente: verificare chi va e chi viene, siamo gli unici 'pirla' che non controllano". Maroni, sempre parlando della necessaria sospensione di Schengen, ha affermato che molte nazioni Ue hanno già attuato un blocco non dichiarato della libera circolazione: "Si vede cosa succede a Mentone, dove la polizia francese sta effettuando controlli alla frontiera che con Schengen non andrebbero fatti". Il governatore lombardo spera di essere convocato presto dal premier Renzi per discutere sulla delicata questione immigrazione e proporre il blocco delle partenze. A criticare Renzi riguardo alla pessima gestione del problema degli sbarchi di immigrati non è solo Maroni o Salvini ma anche esponenti del Pd come l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, reputando le sue proposte inefficaci e ideologiche. Cacciari reputa assurdo 'sforare' il patto di stabilità e dare fondi ai comuni che ospitano un maggior numero di profughi. "Con Mafia Capitale personaggi del centrosinistra e del centrodestra si spartiscono affari sulla pelle degli immigrati con i soldi destinati all'accoglienza. E ai cittadini chiediamo di comportarsi da eroi? Deboli e insufficienti quindi le risposte di Renzi, d'altronde come si può pensare di risolvere mettendoci una pezza di fronte a un esodo biblico, a un fenomeno epocale?", si chiede Cacciari.

