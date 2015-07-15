Home Esteri Wheaton: ucciso in garage, presunti killer arrestati

di Redazione 15/07/2015

Misterioso omicidio, la scorsa notte, in un garage di Wheaton (Washington). Lo hanno riferito i poliziotti. Due persone sono state fermate e attualmente sono sotto interrogatorio La vittima sarebbe stata raggiunta da numerosi colpi di pistola mentre si trovava nei garage della stazione della metropolitana. "L'uomo è stato portato subito in ospedale con ferite mortali, ma è spirato poco dopo l'arrivo", hanno asserito i poliziotti di Montgomery County. Gli agenti hanno trovato anche l'arma con cui è stata compiuta la sparatoria. I due presunti killer sono sotto interrogatorio. Attualmente non si conosce il movente dell'omicidio. Disagi alle stazioni della metro Silver Spring e Wheaton.

