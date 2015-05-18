Loading...

David Lynch fa passo indietro: dirigerà nuova serie "Twin Peaks"

18/05/2015

TITOLO

David Lynch fa un passo indietro: dirigerà ancora una volta "Twin Peaks", celebre serie tv andata in onda negli anni '90 che venne molto gradita dal pubblico mondiale. Inizialmente Lynch aveva fatto intendere di non voler dirigere una nuova serie di "Twin Peaks" per la scarsità di denaro offerto dalla produzione.

Il regista ha annunciato il suo cambiamento d'opinione su Twitter. Probabilmente, la delusione del pubblico e degli attori della celebre serie tv hanno portato Lynch a meditare e mutare idea. Lo stesso cast di "Twin Peaks" rese noto sui social che non avrebbe avuto alcun senso realizzare una nuova serie tv senza David.

Fan di "Twin Peaks", dunque, state tranquilli: David Lynch sarà il regista dei prossimi episodi. Stay tuned!

