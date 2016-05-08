Abolita Festa della Mamma nella scuola elementare 'Coppino'
di Redazione
08/05/2016
Oggi, 8 maggio 2016, viene celebrata la Festa della mamma: auguri a tutte le mamme d'Italia e del mondo! C'è però chi ha pensato di eliminare la Festa della Mamma, o meglio sostituirla con un'altra ricorrenzaUna classe della scuola elementare 'Coppino' di Torino ha pensato di eliminare i festeggiamenti della Festa della Mamma, rimpiazzando tale ricorrenza con la 'Festa di chi ti vuole bene'. Lo scopo era quello di non discriminare le famiglie non tradizionali ma l'effetto della decisione è stato pessimo, visto che i genitori degli alunni della 'Coppino' hanno subito manifestato il loro malcontento sui social. Mentre giorno fa la maggior parte dei bimbi preparava in classe regali ed imparava a memoria filastrocche per la mamma, in quella classe i piccoli non preparavano nulla, perché era stato deciso che la mamma non si onora. Una madre indignata ha scritto su Facebook un post al vetriolo:
"Ritengo molto sbagliato eliminare due figure simbolo, la madre e il padre, a favore di un vago e fuorviante, nonché ipocrita, 'chi ti vuole bene'. Padre e madre sono due cardini, due archetipi, due certezze intorno ai quali si è costituita la nostra società. Dovere della scuola è radicare e far crescere certezze nelle figure di riferimento e non di aumentare la confusione e disorientare i bambini".La decisione di eliminare la Festa della mamma divide senza dubbio: c'è chi, come gli insegnanti e diversi genitori, la condivide. Le maestre hanno replicato alle accuse sempre su Facebook:
"Il nostro intento era semplicemente rendere questo momento pienamente piacevole e accessibile a tutti i bambini della nostra classe".La famiglia è cambiata rispetto ad anni fa. I nuovi nuclei familiari, composti da persone dello stesso sesso vanno tutelati, per carità, ma non possiamo discriminare la famiglia tradizionale e figure centrali nella vita di ogni persona, ovvero il padre e la madre. Nessuno deve essere discriminato, quindi speriamo che nella classe della scuola elementare torinese venga ripristinata la celebrazione della Festa della mamma.
