Abolita Festa della Mamma nella scuola elementare 'Coppino'

Oggi, 8 maggio 2016, viene celebrata la Festa della mamma: auguri a tutte le mamme d'Italia e del mondo! C'è però chi ha pensato di eliminare la Festa della Mamma, o meglio sostituirla con un'altra ricorrenza

"Ritengo molto sbagliato eliminare due figure simbolo, la madre e il padre, a favore di un vago e fuorviante, nonché ipocrita, 'chi ti vuole bene'. Padre e madre sono due cardini, due archetipi, due certezze intorno ai quali si è costituita la nostra società. Dovere della scuola è radicare e far crescere certezze nelle figure di riferimento e non di aumentare la confusione e disorientare i bambini".

"Il nostro intento era semplicemente rendere questo momento pienamente piacevole e accessibile a tutti i bambini della nostra classe".

Una classe della scuola elementare 'Coppino' di Torino ha pensato di eliminare i festeggiamenti della Festa della Mamma, rimpiazzando tale ricorrenza con la. Lo scopo era quello di non discriminare le famiglie non tradizionali ma l'effetto della decisione è stato pessimo, visto che i genitori degli alunni della 'Coppino' hanno subito manifestato il loro malcontento sui social. Mentre giorno fa la maggior parte dei bimbi preparava in classe regali ed imparava a memoria filastrocche per la mamma, in quella classe i piccoli non preparavano nulla, perché era stato deciso che la mamma non si onora. Una madre indignata ha scritto su Facebook un post al vetriolo:La decisione di eliminare la Festa della mamma divide senza dubbio: c'è chi, come glie diversi genitori, la condivide. Le maestre hanno replicato alle accuse sempre su Facebook:La famiglia è cambiata rispetto ad anni fa. I nuovi nuclei familiari, composti da persone dello stesso sesso vanno tutelati, per carità, ma non possiamo discriminare la famiglia tradizionale e figure centrali nella vita di ogni persona, ovvero il padre e la madre. Nessuno deve essere discriminato, quindi speriamo che nella classe della scuola elementare torinese venga ripristinata la celebrazione della Festa della mamma.