Amici 2016, serale elettrizzante: Bertè boccia Chiara

Sesto serale elettrizzante quello di Amici 15, connotato certamente dalle parole 'pesanti' riservate a Chiara da Loredana Bertè

"Mia Martini è stata massacrata dal giudizio e dalla cattiveria, e non per quello che faceva. E' importante la sua esperienza per capire che ogni volta che usate un giudizio cattivo su qualcuno si finisce con massacrare le persone come hanno fatto con Mimì".

"A me sei arrivata dritta al cuore. Non c'entra un c...o il giudizio, è l'ignoranza che l'ha uccisa. Elodie l'ha fatta rivivere".

A questo punto, nel popolare programma condotto da Maria De Filippi iniziano ad emergere le prime insoddisfazioni, antipatie e predilizioni. Loredana Bertè non è certo un'artista coi peli sulla lingua e ieri, dopo la performance di Chiara, è stata sincera, affermando che secondo lei la giovane concorrente èLa ragazza si era esibita assieme a Nek, alla batteria. Dopo le forti parole della Bertè, Chiara ha cercato di giustificarsi, sottolineando che è ancora troppo giovane. Loredana, sempre indispettita, ha detto che essere giovani non significa poter stonare: lei e sua sorella, ad esempio, quando erano piccole non stonavano di certo. Sarà, ma l'atteggiamento della Bertè ha dato fastidio a Nek e J-Ax, direttori artistici della, che hanno lanciato uno sguardo di sfida alla cantante calabrese, sempre ferma nella sua convinzione. Chiara non ha replicato, anzi ha sorriso, come suo solito, ed ha ringraziato Loredana per i consigli. Non è la prima volta che Loredana Bertè esprime giudizi incredibilmente censori nei confronti dei concorrenti di Amici. Ieri sera, invece, l'artista calabrese ha apprezzato l'interpretazione didi "Gli uomini non cambiano" canzone scritta da Mia Martini. Dopo la performance, Anna Oxa ha detto:La Bertè ha apprezzato le parole della Oxa ma ha voluto fare una precisazione:Loredana Bertè, dunque, stronca Chiara e decanta Elodie che intona "Gli uomini non cambiano".