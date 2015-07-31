Airbus: profitti aumentano, titolo vola in Borsa
di Redazione
31/07/2015
Airbus non teme la crisi e i suoi profitti aumentano. Alla fine del secondo trimestre 2015, gli utili del colosso si sono attestati a 732 milioni di euro, ovvero il 5% in più rispetto all'anno scorsoI ricavi di Airbus, pari a 16,8 miliardi, sono aumentati del 16% rispetto al 2014. Una bella soddisfazione per Airbus, che così ha centrato gli scopi di crescita, nel 2015, prefissati l'anno scorso. Lo splendido andamento ha fatto guadagnare al titolo Airbus 3 punti percentuali alla borsa di Parigi.
Articolo Precedente
Morti sospette ospedale Lugo: direttrice sanitaria indagata
Articolo Successivo
Vitamina D: carenza aumenta rischio infarto e insufficienza cardiaca acuta
Redazione