Airbus: profitti aumentano, titolo vola in Borsa

31/07/2015

Airbus non teme la crisi e i suoi profitti aumentano. Alla fine del secondo trimestre 2015, gli utili del colosso si sono attestati a 732 milioni di euro, ovvero il 5% in più rispetto all'anno scorso

  I ricavi di Airbus, pari a 16,8 miliardi, sono aumentati del 16% rispetto al 2014. Una bella soddisfazione per Airbus, che così ha centrato gli scopi di crescita, nel 2015, prefissati l'anno scorso. Lo splendido andamento ha fatto guadagnare al titolo Airbus 3 punti percentuali alla borsa di Parigi.  
