Vitamina D: carenza aumenta rischio infarto e insufficienza cardiaca acuta

di Redazione

31/07/2015

Attenzione alla carenza di vitamina D, visto che aumenta il rischio di infarto e insufficienza cardiaca acuta. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi del Centro Cardiologico Monzino

    Il responsabile dello studio, Giancarlo Marenzi, ha affermato: "Abbiamo riscontrato che l'80% dei pazienti colpiti da infarto presentano un deficit, totale o parziale, di vitamina D, scoprendo inoltre che chi ha i valori più bassi sviluppa una peggiore progressione della malattia nel tempo, un aumentato rischio di mortalità e maggiori complicanza cliniche intra-ospedaliere e a un anno dal ricovero". Marenzi ha asserito che ora si dovrà scoprire se l'integrazione della vitamina D possa avere effetti positivi nella cura dell'infarto.
