Alessio Bernabei condannato a morte sui social dopo addio ai Dear Jack

Domani, 8 aprile, uscirà il nuovo disco di Alessio Bernabei (ex voce dei Dear Jack), intitolato "Noi siamo infinito", un lavoro che esce dopo qualche mese dalla performance del giovane artista sul palco dell'Ariston, in occasione della 66esima edizione del Festival di Sanremo

"Loro non si sono sciolti, hanno continuato il loro percorso. Ho cancellato quello che ero pur mantenendo il mio passato, grazie al quale sono qua, ma è un nuovo capitolo, c'è tanto da scoprire. Ci sono molti colori nuovi che non avevo mai esplorato. Ho fatto un azzardo ma sono tranquillo, perché sono sicuro che la verità arriva sempre. Sogno di pubblicare un album scritto interamente da me... Questo cambiamento non me l'ha permesso, ma ho collaborato con grandi autori come Dario Faini e Bungaro".

"Il mio futuro era un punto interrogativo. Ma essere solo vuol dire anche crescere molto più in fretta. Sono stato condannato a morte sui social. Ai Bootcamp ho cantato 'Rolling in the deep', sono rimasto forse troppo calmo osando poco con la voce e la Ventura mi ha poi escluso".

"L'incontro con Warner e l'occasione di partecipare a Sanremo mi hanno fatto rientrare sul binario e speriamo sia in discesa".

"Avevamo iniziato un rapporto, volevamo instaurare un rapporto a livello di management. Ma poi diciamo che sono cambiati i rapporti, non ci siamo più trovati. C'è ancora un rapporto abbastanza buono tra noi. Siamo colleghi e basta".

"Con la musica e il lavoro non ho troppo tempo per pensare a una relazione, ma sono un romantico e rimane il sogno di trovare l'anima gemella un giorno...".

Alessio, grande voce e grande talento, ha spiegato durante un'intervista che sogna di realizzare uncomprendente brani tutti scritti da lui. Accennando alla sua vecchia band, Bernabei ha detto:Il cantante romano ha detto che nei Dear Jack c'erano delle divergenze a livello personale e se non c'è feeling non si fa neanche buona musica. Ora Alessio è un talentuoso solista che cerca di farsi strada nel mondo della musica italiana e mondiale, non nascondendo di aver subito le influenze dinella realizzazione del primo album da solista:Bernabei, dopo l'addio ai Dear Jack, ha avuto qualche momento di confusione che, fortunatamente, è svanito dopo la partecipazione del Festival di Sanremo:Il nuovo album di Bernabei, dunque, è composto da brani scritti da talentuosi artisti. Il cantante romano, però, ha precisato che non si è semplicemente recato in sala registrazione per cantare ma ha contribuito attivamente alla realizzazione del disco, collaborando anche alla stesura di 3 ballate. Alessio ha tanti amici, che l'hanno aiutato e l'aiutano nell'impresa, comerapper milanese che in passato gli faceva da manager. Parlando del rapper, Bernabei ha dichiarato:Alessio, che interagisce spesso e volentieri coi fan sui social, riconosce l'importanza dinella sua vita e nella sua carriera ("E' sempre presente"). Senza la conduttrice di "Amici" forse oggi nessuno conoscerebbe l'ex voce dei Dear Jack. A breve Bernabei si esibirà dal vivo: appuntamenti il 19 aprile (Alcatraz di Milano) e il 21 (Orion di Roma). I tanti impegni impediscono all'artista di coltivare una relazione sentimentale, quindi Alessio èAi fan di Alessio Bernabei non resta che seguire il loro idolo sui social, dove spesso posta immagini e frasi sulla sua vita. Tempo fa, il cantante ha anche pubblicato le foto delche ha solo un anno.