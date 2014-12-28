Tim Burton dirige "Big eyes": film biografico, a breve nei cinema

Tim Burton torna a dirigere un film. A breve uscirà "Big eyes", una pellicola biografica.

La protagonista di "Big eyes" è Margaret, una donna che sceglie di lasciare il marito ed iniziare una nuova vita insieme alla figlia. Margaret ama dipingere. Tale passione le farà guadagnare molti soldi, visto che Walter Keane (secondo marito della donna) inizierà a vendere le tele colme di romanticismo.

Sarà Walter, però, a diventare famoso ed acclamato, sebbene i meriti siano della moglie Margaret. Il film è ambientato negli anni ’50/’70, un periodo in cui le donne erano ancora subordinate all'egemonia degli uomini.

Margaret diventerà così guida del femminismo. "Big eyes" uscirà il prossimo 1 gennaio 2015. Un film decisamente da vedere.