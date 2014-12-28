Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tim Burton dirige "Big eyes": film biografico, a breve nei cinema

Redazione Avatar

di Redazione

28/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tim Burton torna a dirigere un film. A breve uscirà "Big eyes", una pellicola biografica.

La protagonista di "Big eyes" è Margaret, una donna che sceglie di lasciare il marito ed iniziare una nuova vita insieme alla figlia. Margaret ama dipingere. Tale passione le farà guadagnare molti soldi, visto che Walter Keane (secondo marito della donna) inizierà a vendere le tele colme di romanticismo.

Sarà Walter, però, a diventare famoso ed acclamato, sebbene i meriti siano della moglie Margaret. Il film è ambientato negli anni ’50/’70, un periodo in cui le donne erano ancora subordinate all'egemonia degli uomini.

Margaret diventerà così guida del femminismo. "Big eyes" uscirà il prossimo 1 gennaio 2015. Un film decisamente da vedere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alì Agca depone fiori sulla tomba di Papa Giovanni Paolo II: "Sentivo la necessità"

Articolo Successivo

Torino, anziana uccisa per 15 euro da 18enne romeno

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018