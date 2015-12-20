Cuneo, finto medico denunciato: paziente grave raggirata

I carabinieri di Borgo San Dalmazzo hanno denunciato un 63enne che si è spacciato per medico chirurgo, specialista in 'micro terapia oncologica'. Nello studio dell'uomo c'era un diploma di laurea ma, evidentemente, era falso, visto che l'uomo non ha mai conseguito la laurea

"Siamo finiti nelle mani di un uomo diabolico, che ha agito per una decina di milioni di vecchie lire, fregandosene della salute della mia compagna".

I militari sono riusciti a sbugiardare il finto medico grazie alle testimonianze di molte persone del paese e a numerose indagini.. I carabinieri, infatti, hanno scoperto che il vanaglorioso 63enne avrebbe raggirato una donna affetta da una grave patologia, facendole credere che sarebbe guarita in un battibaleno assumendo degli integratori alimentari a base di funghi. I militari stanno indagando sulla vicenda, tentando di scoprire se e quanto il finto medico abbia intascato dagli ignari pazienti per le sue prestazioni. Una storia allucinante e, purtroppo, non unica nell'Italia dei furbetti.. Quello che sorprende di questa vicenda è che l'uomo si presentava come un professionista in grado di guarire anche gravi patologie. I militari hanno sequestrato nel suo studio timbri, carta intestata ed altri oggetti tipicamente usati dai veri medici. A far rabbrividire, inoltre, è che. Quella dei finti medici che curano malati veri è una vera piaga italiana. Non sono rari, purtroppo, casi come quello scoperto dai cc a Borgo San Dalmazzo. I carabinieri, finora, hanno scoperto in Italia tantissimi finti dentisti, medici di famiglia e professionisti privati che curavano tantissimi pazienti. Curavano, dunque, senza averne titolo. La maggior parte degli abusivi, secondo recenti sondaggi, sarebbero i. Basti pensare che nel 2010 i Nas di Torino denunciarono più di 30 falsi dentisti, soprattutto odontotecnici che si improvvisavano odontoiatri.non solo perché intascano molto denaro dai pazienti ma perché quest'ultimi, spesso, vengono danneggiati. Lo sa bene Tommaso Giarrizzo, vittima di un finto medico: