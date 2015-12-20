Cuneo, finto medico denunciato: paziente grave raggirata
di Redazione
20/12/2015
I carabinieri di Borgo San Dalmazzo hanno denunciato un 63enne che si è spacciato per medico chirurgo, specialista in 'micro terapia oncologica'. Nello studio dell'uomo c'era un diploma di laurea ma, evidentemente, era falso, visto che l'uomo non ha mai conseguito la laureaI militari sono riusciti a sbugiardare il finto medico grazie alle testimonianze di molte persone del paese e a numerose indagini. Il falso professionista dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione medica e di circonvenzione d'incapace. I carabinieri, infatti, hanno scoperto che il vanaglorioso 63enne avrebbe raggirato una donna affetta da una grave patologia, facendole credere che sarebbe guarita in un battibaleno assumendo degli integratori alimentari a base di funghi. I militari stanno indagando sulla vicenda, tentando di scoprire se e quanto il finto medico abbia intascato dagli ignari pazienti per le sue prestazioni. Una storia allucinante e, purtroppo, non unica nell'Italia dei furbetti. Molti finti medici, nel Belpaese, hanno lucrato sulle spalle di persone, anche gravemente malate. Quello che sorprende di questa vicenda è che l'uomo si presentava come un professionista in grado di guarire anche gravi patologie. I militari hanno sequestrato nel suo studio timbri, carta intestata ed altri oggetti tipicamente usati dai veri medici. A far rabbrividire, inoltre, è che il medico fittizio avrebbe imbrogliato una donna malata che, all'oscuro di tutto, pensata di essere guarita assumendo integratori a base di funghi. Quella dei finti medici che curano malati veri è una vera piaga italiana. Non sono rari, purtroppo, casi come quello scoperto dai cc a Borgo San Dalmazzo. I carabinieri, finora, hanno scoperto in Italia tantissimi finti dentisti, medici di famiglia e professionisti privati che curavano tantissimi pazienti. Curavano, dunque, senza averne titolo. La maggior parte degli abusivi, secondo recenti sondaggi, sarebbero i dentisti. Basti pensare che nel 2010 i Nas di Torino denunciarono più di 30 falsi dentisti, soprattutto odontotecnici che si improvvisavano odontoiatri. I finti medici rappresentano una minaccia per la società non solo perché intascano molto denaro dai pazienti ma perché quest'ultimi, spesso, vengono danneggiati. Lo sa bene Tommaso Giarrizzo, vittima di un finto medico:
"Siamo finiti nelle mani di un uomo diabolico, che ha agito per una decina di milioni di vecchie lire, fregandosene della salute della mia compagna".
