Amazon: disponibile nuovo servizio per prenotare falegname, idraulico e babysitter
di Redazione
11/04/2015
Grandi novità dal colosso dell'e-commerce, Amazon, che da qualche ora, oltre ad offrire migliaia di prodotti da acquistare, ha aperto la nuovissima sezione chiamata "Amazon Home Services", che consta in un nuovo shop dedicato ai servizi locali! Si, si avete capito bene, perchè Amazon permette ai clienti di ordinare oltre ai tradizionali prodotti, anche alcuni servizi o prestazioni professionali come l'idraulico, il falegname o la babysitter. Un nuovo servizio che allarga quindi gli orizzonti di Amazon, che da oggi vanta non solo prodotti ma anche servizi pronti per essere acquistati online dai clienti. Anche i servizi, presenti nella sezione "Amazon Home Services", così come i prodotti, offriranno uno spazio ove i clienti potranno valutare le prestazioni professionali, facilitando così gli altri utenti nella scelta del miglior servizio. Michela Galli
