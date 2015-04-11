Loading...

Amazon: disponibile nuovo servizio per prenotare falegname, idraulico e babysitter

11/04/2015

Grandi novità dal colosso dell'e-commerce, Amazon, che da qualche ora, oltre ad offrire migliaia di prodotti da acquistare, ha aperto la nuovissima sezione chiamata "Amazon Home Services", che consta in un nuovo shop dedicato ai servizi locali! Si, si avete capito bene, perchè Amazon permette ai clienti di ordinare oltre ai tradizionali prodotti, anche alcuni servizi o prestazioni professionali come l'idraulico, il falegname o la babysitter. Un nuovo servizio che allarga quindi gli orizzonti di Amazon, che da oggi vanta non solo prodotti ma anche servizi pronti per essere acquistati online dai clienti. Anche i servizi, presenti nella sezione "Amazon Home Services", così come i prodotti, offriranno uno spazio ove i clienti potranno valutare le prestazioni professionali, facilitando così gli altri utenti nella scelta del miglior servizio. Michela Galli
Milano, strage in tribunale. Celentano: "A cosa serve il progresso se poi ti uccidono?"

Bimbo fa il "funerale" al pesciolino rosso: il video commuove il web

