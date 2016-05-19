Amici 15, semifinale animata: Elodie, Sergio, Lele e Gabriele in finale

"Penso che sia stato un bene, se avesse preso parte a quel programma si sarebbe bruciata. Ha sempre reagito alla grande a tutto quello che nella vita le è successo; reagì alla grande anche a quel no. Mia figlia non la prese per niente bene. La accompagnai io da Roma a Milano per prendere parte a X-Factor e nutrivo la speranza che ce l'avrebbe fatta... Prese quel rifiuto come una sfida, in lei scatto una molla e mi disse: 'Papà, io prima o poi arriverò al successo'. Me lo disse pensando a chi l'aveva rifiutata, pensando a chi non l'aveva capita, pur non sapendo niente di musica. E così fu. Una volta tornati a Roma, formò un gruppo con cui iniziò a fare gavetta nei locali, nei pianobar, nelle piazze. Oggi, ad Amici, Elodie si merita tutto il successo che sta raccogliendo perché, ed è la verità, al di là dell'esclusione da X-Factor, non ha avuto una vita facile".

"Per colpa della crisi mi lasciarono a casa. Cercai di affrontare la situazione. C'era bisogno di uno stipendio e ritrovare un posto in tempi brevi. Sapevo che non sarebbe stato facile. Così, poiché avevo sempre avuto la passione per la chitarra, decisi di improvvisarmi a fare il cantante di strada. E' stato in quel periodo che Elodie ha iniziato ad appassionarsi alla musica e ha iniziato a cantare le prime strofe".

Semifinale elettrizzante quella di Amici 15, durante la quale sono stati designati i 4 finalisti che cercheranno di vincere il celebre talent condotto da Maria De Filippi. Il quarto giudice, ieri, era Raoul Bova, che ha estasiato il pubblico femminile in studio e quello a casa. Gabriele è il finalista del 'circuito danza' di Amici 15, ed ora cercherà di trionfare. Non sarà facile, visto che dovrà vedersela con gli altri finalisti Elodie, Sergio e Lele. Laè in programma il prossimo 25 maggio. Cerchiamo di conoscere chi sono coloro che cercheranno di vincere la 15esima edizione del talent show più seguito in Italia. Sono partiti già da un bel po' di tempo i pronostici sul vincitore di Amici 15. Le quote sono altalenanti, variano ogni ora. Certe volte Elodie è data per vincente; altre sembra che Sergio abbia la meglio. Non ci resta che attendere il 25 maggio per conoscere il vincitore di Amici. I quattro daranno certamente il massimo per trionfare: sarà una sfida fino all'ultima nota. E' indubbio che quest'anno i due grandi favoriti sono Elodie e Sergio, appartenenti a squadre diverse: lei alla squadra bianca; il 'gigante buono (numero 52 di scarpe), invece, alla blu. Sia Elodie che Sergio hanno un'anima 'nera', una voce graffiante e profonda che estasia. Due veri talenti del canto. Non è escluso, comunque, un outsider. Sia Elodie che Sergio vivono nel Salento. La Di Patrizi è originaria dima si è trasferita da tempo a Lecce, tornando nella Capitale solo per partecipare ad Amici. Sergio, originario degli Usa, ha deciso di vivere a Gallipoli dopo una vacanza con alcuni amici. Chi è stato a Gallipoli avrà sicuramente visto Sergio, in quanto è il principale vocalist di uno dei più rinomati lidi salentini. E' indubbio che, secondo la maggioranza deila vincitrice di Amici 15 sarà Elodie, che sembra aver fatto breccia nel cuore sia della giuria che dei telespettatori. Non bisogna, però, escludere il colpaccio di Sergio o di Lele Esposito. Quest'ultimo, ad esempio, ha sempre entusiasmato con le sue performance. Non dimentichiamo poi Gabriele, ballerino formidabile. Insomma, mai dire mai ad Amici. Chi trionferà quest'anno, la squadra bianca o la squadra blu? Difficile saperlo, ma i pronostici parlano chiaro: la squadra bianca è senza dubbio favorita. Elodie ha una voce 'black', profonda, intensa e ammaliante, e un carisma da vendere. Ildella candidata al trionfo è stato recentemente intervistato dal rotocalco 'DiPiù' ed ha rivelato che la figlia meriterebbe la vittoria perché è una ragazza che ha sofferto tanto, soprattutto dopo essere stata eliminata da Simona Ventura durante i provini di X-Factor:Elodie non ha avuto una vita facile non solo per l'esclusione daI problemi hanno connotato la sua esistenza già prima, da quando suo padre Roberto perse il lavoro. Il signor Di Patrizi, infatti, ha ricordato:Una vita dura, di sacrifici, quella di Elodie che ora è felicemente fidanzata con Lele Esposito, altro concorrente di Amici che è arrivato in finale. Lele piace molto al papà della cantante dai capelli rosa: lo reputa un bravo ragazzo, "giovane, ma all'antica".