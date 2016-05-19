Candice Swanepoel incinta: foto pancione sui social

"Il mio fidanzato non è poi così piccolo".

"Nel corso degli anni i miei allenamenti sono cambiati. Pratico lo yoga, la boxe quando sono carica di energia, il pilates e molti esercizi di resistenza. Ho un personal trainer a New York con cui lavoro da circa 8 anni. Adoro lo yoga per i suoi ottimi benefici spirituali e fisici. E' difficile meditare a New York e per questo motivo mi piace viaggiare in luoghi lontani, dove posso stare in mezzo alla natura e meditare grazie a questa disciplina.

Molte top model, negli ultimi tempi, hanno deciso di diventare mamma. Oltre a Bar Refaeli, che recentemente ha mostrato il suo ventre prominente, è incinta anche un'altra splendida modella, ovvero Candice Swanepoel, uno degli angeli di Victoria's Secret. La 27enne aspetta il suoed è al settimo cielo, così come il suo compagno Hermann Nicol. Candice ha deciso di svelare il suo pancione per le strade di New York. Un momento straordinario per la top model, che sui social ha voluto anche rivelare il sesso del nascituro. Sarà un maschietto. Candice ha scritto su Twitter:L'anno scorso la Swanepoel aveva detto di amare il suo mestiere ma di volere anche dei bimbi. Presto detto. A breve la top model diventerà mamma per la prima volta. La nascita del bebè dovrebbe avvenire alla fine dell'estate. Candice e il suo fidanzato sono felicissimi e non vedono l'ora di abbracciare il loro figlioletto. La modella e il fidanzato brasiliano, anche lui modello, si conoscono da circa 10 anni. La scintilla, tra loro, è scoccata a Parigi. Ebbene, dopo un decennio, i due hanno deciso di fare un figlio. Una scelta lodevole, soprattutto perché chi l'ha fatta è una modella. Nel campo dellasi sa, avere un figlio crea non pochi problemi, ma a Candice non interessa. Lei vuole diventare mamma. La modella ha fatto parlare molte volte di sé per via delle foto provocanti postate sudove ha molti follower. Tra diversi scatti hot, Candice ne postò anche uno che la ritraeva completamente nuda. I suoi fan apprezzarono molto la foto; altri, invece, lo giudicarono indecoroso. La Swanepoel corredò lo scatto in cui appariva come mamma l'ha fatta, mentre usciva dal mare, con queste parole:Il desiderio di Candice di diventare mamma deve essere veramente forte, più grande della voglia di mantenere un fisico da urlo. Le sue misure? 84-59-88 e 1,78 m. di altezza. Una bellezza statuaria che, forse, lafarà svanire; ma anche no. Molte modelle e personaggi dello spettacolo, infatti, riconquistano il fisico invidiabile di un tempo poco dopo la nascita del bebè. Loro possono. Il problema è per le 'comuni mortali'. Candice Swanepoel è una delle top model con più follower sune vanta quasi 8 milioni. Il suo segreto è pubblicare spesso e volentieri foto che la ritraggono in pose provocanti, con outfit che lasciano intravedere le sue forme perfette. Uno scatto realizzato recentemente in Costa Rica, che mostra il lato B dell'angelo di Victoria's Secret, è stato subito pubblicato su Instagram ed ha ottenuto in poco tempo la bellezza di 336.000 like. Candice è proprio una star dei social. Non ci sono dubbi. "Meno sono vestita meglio sto" ha rivelato la modella durante un'intervista. Parole condivise sicuramente dai suoi fan, forse un po' meno dal suo fidanzato Hermann. Molte donne vorrebbero avere un fisico perfetto come la Swanepoel. Come farà la 27enne a mantenersi in forma? Segue un regime alimentare particolare e fa esercizio fisico? Ecco cosa ha detto in occasione di un'intervista: