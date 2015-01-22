Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Angela Merkel arriva a Firenze: cena con Matteo Renzi a Palazzo Vecchio

Redazione Avatar

di Redazione

22/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Angela Merkel è arrivata a Firenze e subito, ad accoglierla, è arrivato il premier Matteo Renzi che le ha fatto da Cicerone. I due si sono diretti a Palazzo Vecchio.

La cancelliera tedesca, quando è entrata nel salone dei Cinquecento, prima della cena, ha ricevuto i saluti dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Il primo cittadino di Firenze ha postato su Twitter, successivamente, l'immagine della Merkel che appone la sua firma sul libro d'onore.

"Grazie di cuore per la meravigliosa accoglienza. Auguro tutto il bene alle cittadine e ai cittadini di Firenze", ha scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel libro d'onore di Palazzo Vecchio. Dario Nardella ha postato su Twitter anche tale dedica.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Smartphone piacciono ma 20% italiani usa ancora cellulari tradizionali

Articolo Successivo

Nadia Cassini vittima di stalking: uomo la picchiò e le ruppe naso

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025