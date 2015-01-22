Angela Merkel arriva a Firenze: cena con Matteo Renzi a Palazzo Vecchio

Angela Merkel è arrivata a Firenze e subito, ad accoglierla, è arrivato il premier Matteo Renzi che le ha fatto da Cicerone. I due si sono diretti a Palazzo Vecchio.

La cancelliera tedesca, quando è entrata nel salone dei Cinquecento, prima della cena, ha ricevuto i saluti dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Il primo cittadino di Firenze ha postato su Twitter, successivamente, l'immagine della Merkel che appone la sua firma sul libro d'onore.

"Grazie di cuore per la meravigliosa accoglienza. Auguro tutto il bene alle cittadine e ai cittadini di Firenze", ha scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel libro d'onore di Palazzo Vecchio. Dario Nardella ha postato su Twitter anche tale dedica.