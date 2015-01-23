Loading...

Smartphone piacciono ma 20% italiani usa ancora cellulari tradizionali

Redazione Avatar

di Redazione

23/01/2015

Lo smartphone piace tanto ma, secondo una recente indagine condotta da Demoskopea, ancora molti italiani possiedono un cellulare tradizionale, quello con tasti che serve solo a fare e ricevere chiamate, per intenderci.

Il risultato del sondaggio parla chiaro: oltre il 20% degli italiani usa ancora il classico cellulare, senza 'affacciarsi' minimamente allo straordinario mondo degli smartphone, ovvero i moderni telefonini 'intelligenti'. Strano no? Pare che siano le donne a prediligere i vecchi telefonini, in quanto detestano il touchscreen.

Gli italiani, inoltre, non spendono molto col cellulare: il 67% non supera i 15 euro al mese; il 16%, invece, non spende neanche 8 euro. Un dato, poi, scoraggia tutti coloro che propinano sempre abbonamenti per dispositivi mobili. Ebbene, l'89% degli italiani preferisce un piano ricaricabile a uno in abbonamento.

