Dieta 'mima digiuno': perdere peso e allontanare gravi patologie
di Redazione
19/06/2015
Chi vuole perdere peso, sia uomini che donne, può fare un pensierino alla dieta 'mima digiuno', ovvero un innovativo regime alimentare che permette di far assumere fino al 50% in meno della calorie giornaliere. La dieta si fonda su un mix particolare di grassi, carboidrati e nutrienti vari. Valter Longo, studioso presso la University of Southern California, ha scoperto che la dieta 'mima digiuno', se viene seguita per 5 giorni al mese, non solo fa perdere molto peso ma rafforza l'organismo, allontanando il rischio di gravi patologie, come diabete, tumori e malattie cardiovascolari. Longo ha asserito che gli effetti della dieta 'mima digiuno' sull'organismo umano sono simili a quelli digiuno totale. Volete seguire anche voi la dieta 'mima digiuno'? Bene, prima di iniziare, però, consultatevi con un medico.
