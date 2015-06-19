Loading...

Dieta 'mima digiuno': perdere peso e allontanare gravi patologie

19/06/2015

Chi vuole perdere peso, sia uomini che donne, può fare un pensierino alla dieta 'mima digiuno', ovvero un innovativo regime alimentare che permette di far assumere fino al 50% in meno della calorie giornaliere. La dieta si fonda su un mix particolare di grassi, carboidrati e nutrienti vari. Valter Longo, studioso presso la University of Southern California, ha scoperto che la dieta 'mima digiuno', se viene seguita per 5 giorni al mese, non solo fa perdere molto peso ma rafforza l'organismo, allontanando il rischio di gravi patologie, come diabete, tumori e malattie cardiovascolari. Longo ha asserito che gli effetti della dieta 'mima digiuno' sull'organismo umano sono simili a quelli digiuno totale. Volete seguire anche voi la dieta 'mima digiuno'? Bene, prima di iniziare, però, consultatevi con un medico.
