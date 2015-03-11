Antonio Razzi chiede sgravi per chi va in palestra: fitness riduce costi sanitari
di Redazione
11/03/2015
Antonio Razzi ci tiene alla salute degli italiani. Almeno sembra. Il politico ha presentato un'interrogazione parlamentare a Beatrice Lorenzin (ministro della Saluti) sugli sgravi per chi vuole andare in palestra e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.
Razzi sostiene che il fitness fa bene alla salute e assicura meno costi per lo Stato: "Un incentivo a iscriversi in palestra significherebbe minori spese e quindi un risparmio in termini di costi sanitari a carico delle strutture assistenziali nazionali".
