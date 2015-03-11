Loading...

Europa League, niente Fiorentina-Roma per Totti: problema alla coscia destra

di Redazione

11/03/2015

Brutta notizia per i tifosi della Roma. Il capitano Francesco Totti non giocherà nella gara di Europa League contro la Fiorentina per un dolore alla coscia destra. Il numero 10 giallorosso si sta allenando nella palestra di Trigoria. Tegola, dunque, per Garcia che dovrà 'riformulare' il reparto avanzato della Roma.

L'assenza di Totti, però, non durerà a lungo. I tifosi possono stare tranquilli. Francesco, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, sarà in campo nel match contro la Sampdoria.

