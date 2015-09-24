Home Scienza e tecnologia INSTAGRAM: 400 MILIONI UTENTI AL MESE, RECORD

di Redazione 24/09/2015

Instagram diventa sempre più popolare e apprezzata. Basti pensare che la piattaforma è usata da circa 400 milioni di utenti al mese. Un vero record per l'app di fotoritocco appartenente a Facebook La straordinaria notizia è stata diffusa dalla stessa azienda. Negli ultimi mesi si è registrata una vera impennata di utenti: 9 mesi fa il social vantava 'solo' 300 milioni di utenti. Ogni giorno usano Instagram oltre 80 milioni, condividendo molte foto. Sembrerà strano ma oltre la metà degli utenti dell'app del fotoritocco provengono da Asia ed Europa. Insomma, la comunità di Instagram è veramente internazionale. Pare che negli ultimi tempi si siano iscritti ad Instagram molti giapponesi, indonesiani e brasiliani. Insomma, il social piace proprio a tutti. 5 anni fa, quando venne creato, nessuno avrebbe mai immaginato che nell'arco di pochi anni Instagram avrebbe ottenuto un successo del genere. Beh, occorre sottolineare che è stato determinante il fatto che il social sia stato acquistato da Facebook, che lo ha migliorato non poco. Instagram piace perché consente ai milioni di utenti di condividere le foto con tantissime persone, anche con quelle che si trovano dall'altra parte del mondo. Ora soffermiamoci su qualche dato: finora sono state condivise 40 miliardi di foto; ogni giorno, inoltre, sul social ci sono 3,5 miliardi di like. Ricordiamo che Instagram piace, e anche molto, a tante celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo, della musica e della politica, come Andrea Pirlo, David Beckham, e Barack Obama. Insomma, Instagram ha acquistato molto successo e sempre più persone vogliono far parte della sua community: lo testimoniano le numerosissime guide che mostrano come diventare famosi sul social e come aver sempre più follower.

