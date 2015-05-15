Asteroide 2015 JF1 sfiorerà Terra: appuntamento alle 13.52

Un nuovo asteroide sta per 'salutare' la Terra. Alle 13.52 2015 JF1 sfiorerà il nostro pianeta, arrivando a una distanza inferiore a quella della Luna. La notizia è stata diffusa da Gianluca Masi, numero uno del progetto Virtual Telescope.

Dall'8 maggio ad oggi hanno salutato la Terra ben 4 asteroidi. Masi ha detto in merito: "Tutti e quattro gli asteroidi passano ad una distanza inferiore 4 milioni di chilometri dalla Terra, cioè entro 10 distanze lunari. Il record per la distanza minima va naturalmente all'asteroide 2015 JF1, che tuttavia non rappresenta un pericolo ed è piuttosto piccolo, con un diametro di 10 metri. Considerando queste dimensioni, la sua luminosità sarà debole e per osservarlo, già da stanotte, servirà un telescopio di almeno 45 centimetri, dunque non piccolo".

L'asteroide 2015 JF1 saluterà nuovamente la Terra tra 119 anni. Beato chi potrà osservarlo nuovamente!