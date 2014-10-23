Alessandra Amoroso presenta "L'hai dedicato a me", nuovo singolo
di Redazione
23/10/2014
Alessandra Amoroso manda in estasi i suoi fan con una nuova canzone. Si tratta del quinto singolo compreso nel disco "Amore Puro" ed è intitolato "L'hai dedicato a me". Il brano si sofferma sulla possibilità di reagire alle frustrazione senza accantonare la memoria e l'auspicio che lo scorrere del tempo possa riportare la situazione alla normalità.
Si vocifera che Alessandra calcherà il palco del prossimo Festival di Sanremo ma ancora non c'è nulla di ufficiale.
Riportiamo un passo della nuova canzone della Amoroso: "Guarderò passare il tempo, mi godrò ogni momento, e se cambierai in fondo resterò sempre convinta che l'hai dedicato in segreto a me".
Articolo Precedente
Apple I pre-assemblato venduto per 905.000 dollari, asta record
Articolo Successivo
Asti: cadavere ritrovato sabato scorso è di Elena Ceste
Redazione