Amici, Elisa infuriata con Loredana Bertè per critica a Luca

Elisa infuriata per l'atteggiamento e le parole di Loredana Bertè, proferite nei confronti di Luca, giovane che fa parte della squadra blu, quella capitanata proprio dalla cantautrice di Monfalcone.

La Bertè, che ha sostituito il collega Renato Zero nel ruolo di giudice di Amici, ha affermato che Luca non sa trasmettere emozioni. Elisa, indispettita, si è subito rifugiata nel backstage, sottolineando poi: "Le parole di Loredana Bertè sono state molto pesanti e di questo mi dispiace molto".

La Bertè non ha commentato l'opinione di Elisa.