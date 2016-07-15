Loading...

Attentato a Nizza: camion sulla calca della Promenade des Anglais

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2016

Attentato a Nizza la scorsa notte. Un camion ha travolto molte persone sulla Promenade des Anglais. Alla guida del mezzo c'era un 30enne di Nizza ma originario della Tunisia. L'uomo è stato successivamente ucciso dai poliziotti.

Nizza festeggiava il 14 luglio, poi il dramma

E' certamente un attentato terroristico quello avvenuto ieri sera a Nizza, quando la gente festeggiava il 14 luglio nei pressi della Promenade des Anglais. Dopo lo splendido spettacolo pirotecnico, un grosso camion, che aveva percorso a folle velocità un lungo rettilineo, ha travolto tantissime persone. Pesante il bilancio, che parla di almeno 80 morti ed oltre 100 feriti. Urla, morte, sangue, pianti. Quello che doveva essere un clima di festa, a Nizza, si è trasformato in un momento di dolore. Il terrorismo ha colpito ancora. Nessuno ha rivendicato ancora l'attentato. Il presidente francese, Francois Hollande, è certo che dietro allo scempio di Nizza c'è il terrorismo. Lo scopo del trentenne alla guida del camion era quello di fare fuori più persone possibili sulla Promenade des Anglais, che in quel momento era molto affollata per via dei fuochi d'artificio. Sono morti anche molti bimbi.

Hollande invita i francesi a non temere il terrorismo

Il giovane alla guida del camion è stato ucciso dai poliziotti durante un breve conflitto a fuoco. La Francia, ancora una volta, è sotto choc per un attentato terroristico. Il presidente Hollande, comunque, invita i francesi a lottare e a non temere il terrorismo:
"E' un attacco di tipo terroristico e ancora una volta di una violenza assoluta ed è chiaro che dobbiamo fare tutto per lottare contro il terrorismo. L'autista è stato ucciso, non sappiamo se avesse dei complici. La Francia è stata colpita il giorno della sua festa nazionale, perché i diritti dell'uomo sono colpiti dai terroristi e quindi la Francia diventa il loro obiettivo. Tutti i mezzi sono mobilizzati per aiutare i feriti... Ora tutta la Francia è sotto la minaccia del terrorismo islamista".
