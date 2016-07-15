Attentato a Nizza: camion sulla calca della Promenade des Anglais
di Redazione
15/07/2016
Nizza festeggiava il 14 luglio, poi il drammaE' certamente un attentato terroristico quello avvenuto ieri sera a Nizza, quando la gente festeggiava il 14 luglio nei pressi della Promenade des Anglais. Dopo lo splendido spettacolo pirotecnico, un grosso camion, che aveva percorso a folle velocità un lungo rettilineo, ha travolto tantissime persone. Pesante il bilancio, che parla di almeno 80 morti ed oltre 100 feriti. Urla, morte, sangue, pianti. Quello che doveva essere un clima di festa, a Nizza, si è trasformato in un momento di dolore. Il terrorismo ha colpito ancora. Nessuno ha rivendicato ancora l'attentato. Il presidente francese, Francois Hollande, è certo che dietro allo scempio di Nizza c'è il terrorismo. Lo scopo del trentenne alla guida del camion era quello di fare fuori più persone possibili sulla Promenade des Anglais, che in quel momento era molto affollata per via dei fuochi d'artificio. Sono morti anche molti bimbi.
Hollande invita i francesi a non temere il terrorismoIl giovane alla guida del camion è stato ucciso dai poliziotti durante un breve conflitto a fuoco. La Francia, ancora una volta, è sotto choc per un attentato terroristico. Il presidente Hollande, comunque, invita i francesi a lottare e a non temere il terrorismo:
"E' un attacco di tipo terroristico e ancora una volta di una violenza assoluta ed è chiaro che dobbiamo fare tutto per lottare contro il terrorismo. L'autista è stato ucciso, non sappiamo se avesse dei complici. La Francia è stata colpita il giorno della sua festa nazionale, perché i diritti dell'uomo sono colpiti dai terroristi e quindi la Francia diventa il loro obiettivo. Tutti i mezzi sono mobilizzati per aiutare i feriti... Ora tutta la Francia è sotto la minaccia del terrorismo islamista".
Articolo Precedente
Sarah Felberbaum incinta: Daniele De Rossi avrà figlio maschio
Articolo Successivo
Once Upon A Time 6: Emma E Hook Si Sposeranno?
Redazione
Articoli Correlati
Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina
05/10/2025
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023