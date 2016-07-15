Sarah Felberbaum incinta: Daniele De Rossi avrà figlio maschio
di Redazione
15/07/2016
Foto del pancione di Sarah Felberbaum su InstagramUna bella notizia, dunque, per Daniele De Rossi, che ha già due figlie femmine, Gaia (12 anni) e Olivia Rose (2 anni). Sarah Felberbaum ha postato su Instagram una foto in bianco e nero che ritrae il suo pancione e il pancino della figlioletta Olivia Rose. Lo scatto è corredato dalla seguente didascalia:
"A little prince is on the way".La Felberbaum, dunque, ha reso noto che sta per dare alla luce un figlio maschio. Il lieto evento avverrà tra un paio di mesi. Sarah e Daniele hanno avuto insieme Olivia Rose, una splendida bimba che dà loro molto affetto. Il calciatore della Roma è già stato sposato con Tamara Pisnoli, da cui ha avuto Gaia. Come tutte le coppie, anche quella formata da Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum ha alti e bassi. I paparazzi di Novella 2000 hanno immortalato i due, un paio di mesi fa, mentre litigavano per strada; poi, però, si sono riappacificati. Sarah Felberbaum si è sposata con il centrocampista della Roma a Natale dell'anno scorso, alle Maldive, dopo un lungo periodo di convivenza.
Terzo figlio per Daniele De RossiUna bella notizia, dunque, per De Rossi, reduce di Euro 2016. Il calciatore ha disputato un buon Europeo ma la Nazionale italiana è stata cacciata fuori dalla Germania, ai rigori. Sembra proprio che Daniele De Rossi voglia seguire le orme del suo amico e compagno di squadra Francesco Totti, che recentemente è diventato padre per la terza volta. Tra un paio di mesi anche Daniele sarà un papà tris. Il giocatore ama molto Sarah Felberbaum, la donna che ha riportato la tranquillità nella sua vita, dopo una caotica relazione con Tamara Pisnoli.
